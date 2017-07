Simone Veil : Le jour où la regrettée ministre se "lâchait" face à Dechavanne...

Simone Veil s'est éteinte à 89 ans et les Français pleurent la mort de cette figure de la vie politique, devenue une véritable icône, notamment pour son combat pour les droits des femmes, avec en point d'orgue, la loi sur l'IVG. Femme de poigne et de convictions, elle pouvait paraître dure, mais elle savait aussi fendre l'armure...

Dans l'émission Quotidien, vendredi 30 juin, un sujet était consacré à Simone Veil et pour l'occasion on a pu voir d'étonnantes images d'archives. Une était inattendue : celle de son interview par Christophe Dechavanne dans les années 1980. L'animateur, visiblement sous le charme et ému de recevoir la femme politique, lui demande si elle serait prête à détacher son mythique chignon relevé. Amusée, elle se plie alors de bonne grâce et démontre qu'elle peut aussi aimer un peu de légèreté, sans que cela n'enlève rien à son opiniâtreté face à ses difficiles combats à mener.

Simone Veil aura droit à une cérémonie d'obsèques officielles qui se tiendra mercredi 5 juillet aux Invalides en présence de quatre présidents et anciens présidents de la République : Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Malheureusement, Jacques Chirac, trop affaibli, ne pourra pas se déplacer. La cérémonie commencera à 10h30. C'est l'actuel président qui prononcera l'éloge funèbre et il évoquera "les trois dimensions de la vie de Simone Veil" : son engagement pour l'Europe, ses combats féministes et son engagement pour la mémoire de la Shoah. A l'issue de cette cérémonie officielle, Simone Veil sera inhumée au cimetière du Montparnasse, à Paris, aux côtés de son époux, Antoine Veil, mort en 2013.

D'ores et déjà, une pétition en ligne sur Change.org suscite énormément d'adhésions pour réclamer son entrée au Panthéon.

