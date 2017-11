Sinclair dans Danse avec les stars 8 : "Je fais de la télé pour vivre..."

Samedi 11 novembre 2017, les téléspectateurs de TF1 retrouveront Sinclair dans un nouveau prime time de Danse avec les stars 8 consacré au "switch". En amont de sa nouvelle performance en compagnie d'Hajiba Fahmy, l'ex-juré de Nouvelle Star (M6 et C8) a accepté de répondre aux questions de Voici...

Concernant sa venue dans un programme tel que DALS, le chanteur de 47 ans a tout d'abord commenté : "C'est une thérapie payée par TF1 ! Le vrai challenge dans Danse avec les stars, c'est d'aller montrer ce qu'on ne veut pas montrer, et puis de l'assumer. (...) Pourquoi cette émission ? Pour apprendre à lâcher prise. Quand la prod de DALS m'a appelé cette année, ça m'a glacé le sang car je savais que cette fois, j'allais accepter." Et d'indiquer avec honnêteté : "Pourquoi je fais de la télé ? Pour vivre. C'est agréable et j'y travaille mon image, même si je ne ferais pas n'importe quelle émission non plus."

Côté musique, Sinclair a affirmé être en train de travailler sur un nouvel album depuis de très longs mois... Cependant, il n'a pas caché qu'il ne se faisait plus beaucoup d'illusions quant à la viabilité du projet. "Ça fait un an et demi que je travaille sur un album, mais je ne sais pas quand je vais le sortir car, dans mon cas, ça ne sert pas à grand-chose (...) Si c'est pour en vendre 1500 exemplaires, je ne vois pas l'intérêt. Parce que c'est ça, la réalité du disque", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Voici, actuellement en kiosque.