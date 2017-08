Sinéad O'Connor, suicidaire et désespérée : "Personne ne s'occupe de moi"

"Tous les gens qui sont censés vous aimer vous traitent comme de la merde quand vous êtes malades..." Depuis sa brève disparition au printemps 2016, Sinéad O'Connor n'avait donné de nouvelles à ses admirateurs qu'en octobre, révélant avoir été opérée du foie et sortir tout juste d'une cure de désintoxication pour mettre un terme à sa consommation de cannabis. Dans une vidéo postée le 4 août sur Facebook, l'interprète de Nothing Compares 2 U craque face caméra durant près de douze minutes...

C'est depuis la chambre d'un petit hôtel du New Jersey – à 70 dollars la nuit, selon le Daily Mail – que Sinéad O'Connor a lancé cet appel au secours. La chanteuse de 50 ans révèle vivre loin de son Irlande natale et de sa famille en raison des trois maladies mentales dont elle dit souffrir. Elle se dit seule depuis deux ans. Pour la star, il s'agissait de "fuir la stigmatisation" et ses proches qui l'ont lâchée parce qu'elle est malade, en colère et suicidaire. "Tout le monde a peur et personne ne s'occupe de moi. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà rejoint ma mère." Marie O'Connor est décédée en 1985 dans un accident de voiture.

Sinéad O'Connor fait peine à voir et ne mâche pas ses mots. Elle révèle cependant être suivie par un psychiatre qui l'aide à tenir : "C'est la personne la plus douce au monde, il dit que je suis son héros... C'est à peu près la seule putain de chose qui me retient en vie en ce moment. C'est putain de pathétique. (...) Je me bats, je me bats, je me bats comme les millions de personnes qui traversent les mêmes épreuves." La star se définit justement comme une parmi tant d'autres à souffrir de maladies mentales. Entre deux sanglots, elle lance cet appel : "Pourquoi sommes-nous seuls ? Ceux qui souffrent de maladies mentales sont les personnes les plus vulnérables au monde. (...) Vous devez prendre soin de nous. Nous sommes différents." Sans pour autant interpeller sa famille ou ses quatre enfants comme elle a pu le faire par le passé, Sinéad O'Connor ajoute qu'elle a "voulu faire cette vidéo pour que les gens comprennent". "On stigmatise les malades et c'est ça qui les tuent, pas la maladie mentale."

Sinéad O'Connor a connu un succès mondial fulgurant avec Nothing Compares 2 U, une ballade époustouflante signée Prince en 1990. Sa carrière fut jalonnée de succès comme de grands scandales. Ces dernières années, la star semble hantée par ses pires démons. Selon une information de Page Six, une occupante de l'hôtel où elle s'est réfugiée a révélé que la chanteuse portait encore le bracelet d'un hôpital au poignet. Sinéad O'Connor a eu quatre enfants de quatre pères différents : Jake, au milieu de années 1980, Roisin, dix ans plus tard, puis Shane en 2004 et Yeshua en 2006.