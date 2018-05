Sir Alex Ferguson : L'entraîneur de Manchester United "opéré du cerveau"

L'entraîneur légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été "opéré du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale", a révélé son ancien club, samedi 5 mai 2018, comme le rapporte l'AFP. Les nouvelles sont toutefois rassurantes !

"Tout s'est très bien passé" mais Ferguson, âgé de 76 ans, "a besoin de passer un moment en soins intensifs pour optimiser son rétablissement", indique Manchester United dans un communiqué, tout en demandant de respecter "l'intimité de sa famille". D'abord transporté en ambulance dans le petit hôpital de Macclesfield, proche de son domicile de Cheadle, en début de journée, Ferguson a ensuite été transféré au Salford Royal de Manchester, sous escorte policière. Le fils de Sir Alex, Darren, actuellement en charge du club de Doncaster (D3 anglaise), avait raté samedi le match contre Wigan "pour raisons familiales", selon un communiqué du club.

Rapidement, les messages de soutien ont fleuri sur la Toile. Mark Hughes, qui s'était fait connaître à Old Trafford, comme attaquant, au début de l'ère Ferguson a déclaré : "J'avais entendu un truc, j'espérais que ce n'était pas vrai. Je souhaite qu'il se rétablisse le mieux possible." D'autres joueurs de United se sont exprimés. "Je suis effondré. Nos pensées et nos prières vont vers vous et votre famille, Boss", a réagi l'actuel défenseur Ashley Young. "Sois fort", a ajouté Peter Schmeichel, le gardien historique des Red Devils champions d'Europe en 1999. Même conseil de la part du capitaine de Manchester City, Vincent Kompany : "Tiens le coup, Sir Alex. Nous pensons à ta famille et à tes proches."

Sir Alex Ferguson, qui a notamment longtemps collaboré avec David Beckham - tout en critiquant sa femme Victoria Becham - reste l'entraîneur le plus titré du football britannique, de très loin. En plus de 26 saisons aux commandes des Red Devils (de 1986 à 2013), "Fergie", au caractère bien trempé, a permis à ManU de remporter entre autres 13 titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des Champions. En 1999, il a notamment réalisé un incroyable triplé C1-Premier League-Coupe d'Angleterre.

Thomas Montet