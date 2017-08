Sir Bruce Forsyth : Mort de l'icône de la télé, recordman de longévité à l'écran

Pendant pas moins de 75 années, un record du monde de longévité sur le petit écran homologué par le Guinness, il s'est invité au sein des foyers des Britanniques : c'est peu dire que de souligner combien la mort de Sir Bruce Forsyth va laisser un grand vide pour plusieurs générations de téléspectateurs outre-Manche. Son incroyable énergie, son sens de l'humour truculent et sa classe so british...

Icône de la télévision britannique, l'emblématique animateur et entertainer, dont la santé s'était dégradée depuis 2015, s'est éteint paisiblement chez lui vendredi 18 août 2017 à l'âge de 89 ans, entouré des siens - son épouse Lady Wilnelia Forsyth, Miss Monde 1975, et ses six enfants (Debbie, Julie et Laura, issues d'un premier mariage, Charlotte et Louisa, fruits d'une seconde union, et Jonathan Joseph dit JJ, fils qu'il a eu avec Wilnelia) : "Il y a quelques semaines, un ami lui a rendu visite et lui a demandé ce qu'il avait fait ces dix-huit derniers mois. Avec un éclat dans le regard, il lui a répondu : "J'ai été très, très occupé... à être malade !" Hélas, peu après, sa santé s'est détériorée et il a contracté une bronchopneumonie. Sa famille aimerait adresser ses remerciements aux nombreuses personnes qui ont envoyé des cartes et des lettres à Bruce pour lui souhaiter le meilleur tout au long de sa maladie, et elle sait qu'elles partageront en partie l'immense perte qu'elle ressent", dit le funeste communiqué diffusé par la famille.

Une carrière hors norme

S'il était bien connu des téléspectateurs les plus jeunes pour avoir animé pendant dix ans et onze saisons, entre 2004 et 2014, la compétition de danse télévisée Strictly Come Dancing, Bruce Forsyth, né le 22 février 1928 à Edmonton dans le Middlesex, avait fait ses débuts en télévision dès l'âge de 11 ans : en 1939, il participait en effet à un télé-crochet dénicheur de jeunes talents de la BBC nommé Come and Be Televised, chantant et dansant. Et dès ses 14 ans, tandis que son grand frère John, pilote dans la RAF, était déployé au combat et y trouvait la mort, il tentait sa chance dans le showbiz, à l'affût de la moindre opportunité pour se faire sa place.

Après de longues années de galère à brûler les planches et écumer le pays, son heure vient lorsqu'il décroche en 1958 l'animation de l'émission de variétés hebdomadaire Sunday Night at the London Palladium. Par la suite, il présentera des programmes tels que The Bruce Forsyth Show, The Generation Game (Une Famille en or, en France), Play Your Cards Right ou encore The Price is Right (Le Juste Prix). En 2004, on le rappellera même de sa semi-retraite pour coprésenter, Strictly Come Dancing ; avec l'oeil qui frise en même temps que la moustache et des répliques devenues cultes, il fera alors le bonheur de millions de téléspectateurs. Et en 2011, consécration ultime pour tout Anglais qui se respecte, la reine Elizabeth II l'anoblissait, ce qui était pour lui un immense motif de fierté : "J'aime juste sortir et me produire, et c'est une récompense que je n'aurais jamais espérée et dont j'espère être digne", avait-il réagi.

Né pour divertir, Sir Bruce Forsyth ne se voyait pas arrêter, mais sa santé l'y a contraint. En 2015, il avait été victime d'un grave anévrisme aortique et avait dû être opéré. Wilnelia, son épouse en troisièmes noces depuis 1983, avait d'ailleurs très peur de le perdre déjà...

Suite à l'annonce de sa disparition, les témoignages de sympathie et de chagrin ont afflué, louant unanimement, à l'image de sa complice de Strictly... Tess Daly, sa générosité, sa gentillesse, son sens de l'humour et son élégance de gentleman.