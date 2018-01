Sistine Stallone : La fille de Sylvester in love d'un beau coureur de jupons

L'histoire ne dit pas depuis quand exactement Sistine Stallone (19 ans) et Gregg Sulkin (25 ans) se fréquentent. Très accaparée par sa carrière de mannequin depuis qu'elle a intégré la prestigieuse agence IMG Models en 2016, la jeune femme est très discrète sur ses amours. A contrario, l'acteur anglais vu dans les Pretty Little Liars et Faking It est connu pour ses nombreuses conquêtes.

Avant de fréquenter l'actrice Bella Thorne entre 2015 et 2016, Gregg Sulkin avait été un temps lié aux comédiennes Dannielle Campbell (ex-petite amie de Louis Tomlinson), Yvette Monreal, Samantha Boscarino et Britt Robertson, mais aussi à la danseuse Lexy Panterra et à la chanteuse Pixie Lott. Un véritable homme à femmes... Saura-t-il se poser avec la fille de Sly ? Les paris sont lancés.