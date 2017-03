Six rugbymen du FC Grenoble accusés de viol et placés en garde à vue

Six rugbymen du FC Grenoble (Top 14) ont été placés mercredi 22 mars en garde à vue et sont entendus à l'hôtel de police de Grenoble selon l'AFP. Ces interpellations multiples font suite à la plainte pour viol déposée par une jeune femme à Bordeaux, au lendemain du match Bordeaux-Bègles–Grenoble, qui s'est joué le 11 mars dernier.

La jeune femme, âgée de 21 ans, accuse les six joueurs – les Néo-Zélandais Rory Grice et Dylan Hayes, l'Australien Peter Kimlin, le Français Loïck Jammes, les Irlandais Denis Coulson et Chris Farrell – de l'avoir droguée avant de l'agresser sexuellement. La présumée victime a expliqué à la police bordelaise qu'elle avait rencontré les joueurs du FCG en boîte de nuit après leur défaite face à l'UBB (46-41). Elle aurait été droguée puis emmenée de force dans un hôtel où elle aurait été violée.

Les six joueurs accusés sont arrivés ce matin à 08h40 à l'hôtel de police de Grenoble, où ils sont entendus dans le cadre d'une enquête de flagrance par des policiers de la Sûreté judiciaire de Bordeaux dépêchés sur place, précise une source proche de l'enquête à l'AFP.

Cette nouvelle affaire intervient après l'arrestation d'Ali Williams et James O'Connor à Paris dans la nuit du 24 au 25 février pour possession de cocaïne. Le premier, joueur néo-zélandais de 35 ans champion du monde avec les All Blacks, a depuis été licencié par son club, le Racing 92.