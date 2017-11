Slavisa Dukanovic : Le joueur de handball hospitalisé dans un état grave

Lundi 30 octobre, Slavisa Dukanovic participait à un entraînement avec ses coéquipiers du Pays d'Aix Université

Handball Club, comme il en a fait tant d'autres, lorsqu'il a été victime d'un accident cardiaque après la séance. Transféré à l'Hôpital Nord de Marseille en urgence, le gardien de but serbe âgé de 38 ans s'y trouvait toujours mardi 31 octobre, en soins intensifs dans le service de réanimation. Son état de santé est "plus que préoccupant" a fait savoir le Pays d'Aix Université Handball Club qui a également posté un message sur sa page Facebook.

"Le PAUC est aujourd'hui au côté de Misa hospitalisé à Marseille suite à un malaise survenu après l'entraînement de lundi. Nous vous donnerons plus de nouvelles dès que nous en recevrons, étant en contact constant avec sa famille et ses médecins! La situation étant suffisamment difficile merci de ne pas propager des informations différentes de celles officielles communiquées par le PAUC", a ainsi publié le club provençal par lequel sont passés les célèbres frères Karabatic et qui compte un certain Florent Manaudou dans son effectif.

Dukanovic est arrivé cet été au PAUC après avoir porté les couleurs de Nice (2002-2004), Vernon (2004-2006), Bordeaux (2006-2007) et Saint-Raphaël (2007-2017). Il a quitté la sélection serbe en 2016.