Slimane apporte son soutien à Hapsatou Sy et change de prénom

Depuis dimanche 16 septembre 2018, Hapsatou Sy et Eric Zemmour font la une de l'information. Après la diffusion de leur clash dans les Terriens du dimanche ! (C8), la chroniqueuse télé envisage de porter plainte contre le polémiste en raison de ses propos injurieux à son encontre. Pour preuve, elle a dévoilé la séquence censurée par la production de la chaîne, dans laquelle Eric Zemmour affirme que le prénom d'Hapsatou Sy est une "insulte pour la France". Des propos qui ont fait réagir la principale intéressée, mais pas qu'elle.

Le chanteur Slimane s'est indigné face à la situation. Sur Twitter, le grand gagnant de The Voice, âgé de 28 ans, prend ouvertement et fièrement la défense de l'épouse de Vincent Cerutti en allant jusqu'à se rebaptiser "Hapsatou" : "Je rentre de Nouméa et j'apprends ce qu'il est arrivé à @HapsatouSy. Pendant une semaine j'ai décidé de m'appeler moi aussi Hapsatou", lit-on sur le réseau social.

Très vite, Slimane a été salué par les internautes. Ces derniers ont été nombreux à le féliciter pour sa prise de position en créant le hashtag #jemappelleHapsatou : "Moi aussi je suis hapsatou pour une semaine", "Très bonne idée Slimane", "Respect", "Tu es vraiment une belle personne très humaine Slim"...