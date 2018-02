Slimane, ex-obèse : "Je suis toujours en lutte, toute ma vie ce sera ainsi"

Samedi 3 février, Slimane était sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8) afin d'assurer la promotion de son nouvel opus Solune. S'il a évoqué sa musique mais aussi le racisme dont il a été victime, le chanteur révélé grâce à The Voice a également abordé ses anciens problèmes de poids.

Le jeune homme de 28 ans n'en fait pas un secret, il n'a pas toujours eu le corps qu'il a aujourd'hui. "J'étais obèse c'était médical. Je suis même monté jusqu'à 125-130 kilos", a-t-il confié à Thierry Ardisson, lequel n'a pas caché avoir lui aussi des problèmes de ligne.

Expliquant être ensuite "toujours en lutte" et que "toute [sa] vie ce sera comme ça", Slimane a raconté pourquoi et surtout grâce à quoi il a réussi à perdre du poids : "Un jour ma coach Nathalie m'a dit : 'Tu sais si tu as envie de dire des choses et que l'on t'écoute il faut que tu aies la stature de quelqu'un qu'on écoute et arrêter de te protéger avec tes kilos.'". Des mots qui ont "raisonné" en lui et qui lui ont permis "à partir de ce moment-là" de "changer".

En 2016, à Gala, le chanteur avait déjà évoqué ses problèmes de poids et le soutien de sa coach : "J'avais besoin d'entendre ça car je devais acquérir une certaine force pour affronter ce monde-là, pour me sentir bien sur scène. Et j'ai perdu mes kilos."

Ce nouveau numéro de Salut les Terriens ! a été suivi par plus d'un million de téléspectateurs, soit 5,3% de part de marché sur les 4 ans et plus.