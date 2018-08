Slimane : Les coulisses intenses de sa participation à Fort Boyard

Le 18 août 2018, France 2 diffusera un nouvel épisode de Fort Boyard présenté par Olivier Minne. Dans la nouvelle équipe, on retrouvera Slimane qui participera pour la première fois au jeu d'aventures. Le gagnant de la saison 5 de The Voice (TF1) sera entouré d'Eve Angeli, Claudio Capéo, Francky Vincent, Camille Lellouche et Jean-Baptiste Marteau. Lors d'une interview, le chanteur s'est confié sur le tournage intense de l'émission.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours que Slimane en a dit plus sur les coulisses son passage dans Fort Boyard. "L'intensité était au rendez-vous, c'est sûr ! En tant que capitaine d'équipe, j'ai été mis rapidement dans le bain en étant choisi pour la première épreuve, avec Camille (Lellouche, ndlr)", a-t-il commencé avant d'ajouter : "Comme on ne sait pas, jusqu'au moment d'entrer dans les cellules, quels défis vont nous être proposés, on ne peut pas s'empêcher d'appréhender un peu. On a tenté de soutirer des infos aux équipes de production, pour se préparer psychologiquement, mais sans succès ! (Rires)."

Bien qu'il ait choisi de repousser ses limites pour l'association Juste Humain (dont il est le parrain), Slimane n'a pas pu échapper aux épreuves phares de Fort Boyard : "Je déteste tout ce qui est insectes, animaux..." "C'était réellement ce que je souhaitais éviter en venant ici. Il s'agit d'une véritable phobie pour moi. Malheureusement, j'ai été choisi pour aller dans la cage aux crocodiles. Et là, je n'ai plus rigolé du tout", a-t-il conclu.

