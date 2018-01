Slimane met fin à la polémique des Enfoirés : "J'aurais adoré participer"

Slimane est un peu blasé.

Le grand vainqueur de The Voice 5 (TF1) n'aime pas les raccourcis. Selon lui, il n'a jamais annoncé qu'il ne souhaitait pas participer aux Enfoirés à cause du fait qu'il fallait s'y costumer ! Au contraire, il aurait été ravi de donner de la voix pour Les Restos du coeur. "Bon... polémique qui ne sert à rien comme d'habitude... Avec un gros titre pour faire cliquer ! Pour être clair, j'aurais adoré faire les Enfoirés et j'ai juste expliqué pourquoi, à mon avis, on ne me l'avait pas proposé !"

Dans Télé Loisirs, l'interprète de Paname expliquait en effet : "Pour être franc, j'aurais bien sûr aimé faire partie de la troupe des Enfoirés. Je suis touché par cette cause. J'ai vu des gens se rendre aux Restos du coeur pour se nourrir. Si je n'y suis pas, c'est parce qu'en télévision, les productions savent ce que j'aime faire ou pas. Je n'aime pas beaucoup me déguiser, ce n'est pas du tout mon délire. Je ne corresponds pas à ce spectacle. Je m'engage différemment."

Si Slimane n'a pas été invité à participer au spectacle Les Enfoirés : Musique !, les spectateurs strasbourgeois de l'édition 2018 ont pu applaudir Amir, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Liane Foly, Kendji Girac, Jenifer, Christophe Maé, Mimie Mathy, Soprano, Christophe Willem, Michaël Youn et les nouveaux Philippe Lacheau et Tarek Boudali sur scène.