Slimane : "Pendant The Voice, je n'étais pas heureux"

Slimane, talent révélé dans The Voice 2016, cartonne avec son nouvel opus Solune. Heureux de son succès, il a expliqué dans le dernier numéro du magazine Gala que sa notoriété l'avait parfois effrayé.

"J'ai pris peur, j'ai eu la sensation de ne plus m'appartenir, que tous avaient un avis sur ma personne... j'ai donc commencé à me protéger de tout", a-t-il confié. Heureusement, il a pu compter sur ses proches pour prendre du recul.

Ne comprenant pas l'engouement qu'il a suscité grâce au célèbre télé-crochet de TF1, le chanteur qui a été obèse plus jeune déclare : "Pendant The Voice, je n'étais pas heureux." En réalité le brun de 28 ans a eu peur "de perdre sa personnalité et ses valeurs". Il a donc fait un gros travail sur lui-même. Et son public l'a beaucoup aidé dans ce cheminement. En effet, voir que les téléspectateurs ne le reconnaissaient pas toujours a été une sacrée leçon d'humilité. "Ce qui m'a aidé, c'est qu'ils me confondent avec Kendji ou Amir", explique-t-il.

Mieux dans ses baskets, Slimane continue son ascension. Il sera prochainement dans Break, un long métrage qui sera à l'affiche en juin.