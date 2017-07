Slimane prend une décision radicale, quitte à décevoir ses fans...

Slimane, grand gagnant de The Voice 5 sur TF1, vient de décevoir quelques fans sur Instagram.

Non, il n'a pas annulé un concert prévu de longue date ni même reporté la sortie d'un titre, le jeune homme de 27 ans s'est tout simplement coupé les cheveux en début de semaine ! Du coup, certains fans du chanteur regrettent déjà ses jolies bouclettes et n'hésitent pas à le lui faire savoir.

"Oh mais non mais tu es tellement mieux avec les cheveux plus longs... dommage", "Je te préférais avec les cheveux plus longs... mais bon tu restes cute !", "Mais où sont les bouclettes ?", "Tu es toujours aussi beau mais j'adorais tes cheveux !!", "C'était mieux avec ta coupe d'avant", pouvait-on lire dès les premières réactions à la courte vidéo dévoilant son nouveau style (qui est en fait l'ancien).

Mais ce n'est pas tout ! D'autres admirateurs de l'artiste, soucieux de le voir préserver sa jolie voix, ont davantage regretté de le voir en train de fumer une cigarette ! "Arrête la clope je t'en supplie", "Fais attention Slimane ! La cigarette nuit à ta voix à la longue (sans parler de ta santé...) ça serait vraiment dommage", "Arrête de fumer Slimane tu tousses à la fin de ton concert", pouvait-on voir également dans les commentaires.