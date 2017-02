Slimane (The Voice 5) : La signification de ses tatouages à la main

De passage dans les locaux d'Europe 1 pour répondre aux questions de Nikos Aliagas dans son émission De quoi j'ai l'air ?, Slimane a dévoilé la signification de ses deux tatouages sur les mains.

Cela vous aura peut-être échappé, mais le gagnant de The Voice 5 (sacré face à son coach Florent Pagny le 14 mai 2016) s'est fait tatouer une étoile sur la main droit et une lune sur la gauche. Des oeuvres corporelles définitives qui ont une signification toute particulière pour Slimane. "Les deux tatouages ne vont pas l'un sans l'autre", a tout d'abord expliqué l'interprète de Paname (extrait de l'album À bout de rêves dans les bacs depuis juillet 2016).

Et de préciser : "La lune représente le côté sombre, le passé, la sensibilité. Quant au soleil, c'est le futur, l'action et la lumière." Des symboles qui reflètent parfaitement la personnalité de l'artiste récemment passé dans Le Van (CSTAR) d'Énora Malagré : "Je suis foncièrement comme ça. Je peux être le plus dark de mes amis et en même temps le plus joyeux (...). Quant à leur emplacement, c'est une manière d'avoir toujours ces symboles à l'esprit, peu importe quand."

Le chanteur, qui a eu la chance de jouer dans un épisode de Léo Matteï (TF1) au côté de Jean-Luc Reichmann l'an dernier, a également profité de son passage dans De quoi j'ai l'air ? pour revenir sur sa victoire dans The Voice 5 : "Quand tu dis mon prénom, je me dis : 'Enfin, ça y est.' J'ai été conscient tout de suite que ce n'était que le début d'autre chose." Un sentiment qu'un autre artiste ressentira prochainement puisque la 6e édition débutera sur TF1 samedi 18 février. Le public découvrira donc les nouveaux Talents qui ont tenté de séduire les coachs M. Pokora, Florent Pagny, Zazie et Mika.

