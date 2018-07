Slimane, une nouvelle vie : Sa "grande décision"

Depuis de nombreuses années, Slimane tente de faire attention à son poids. Ancien obèse, le chanteur révélé dans The Voice 5 (sur TF1, en 2016) s'est battu pour perdre ses kilos en trop comme il l'avait notamment confié lors de son passage dans Salut les Terriens (C8) le 3 février 2018. "Un jour, ma coach Nathalie m'a dit : 'Tu sais, si tu as envie de dire des choses et que l'on t'écoute, il faut que tu aies la stature de quelqu'un qu'on écoute et arrêter de te protéger avec tes kilos.'" Des paroles qui lui ont donné envie de changer.

Il a donc fait attention à son poids et s'est mis au sport. Et, dimanche 29 juillet 2018, Slimane a pris une "grande décision" comme il l'a fait savoir en story Instagram. "Premier jour du reste de ma vie. Grande décision. C'est parti. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Quand on veut, on peut. Plus d'excuses. Équilibre. Bien-être. La vie est un cadeau", a écrit le beau brun de 28 ans dans un premier temps.

Et de préciser : "Concrètement, à partir d'aujourd'hui, plus rien de chelou dans mon corps. Tous les sodas, le gluten, l'huile de palme, les additifs et j'en passe, c'est stop. Je vous donnerai des infos et des petits conseils si ça vous intéresse. Prenez soin de vous."