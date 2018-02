Slimane victime de violentes insultes : Pourquoi il ne veut pas se laisser faire

Slimane livre des messages de paix et de tolérance dans ses chansons mais la haine et la violence, il n'arrive malheureusement pas à passer au travers.

Invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! le samedi 3 février, dans le cadre de la promotion de son nouvel album Solune, le gagnant de The Voice 5 est revenu sur une facette peu sympathique de la notoriété : les insultes dont il fait régulièrement l'objet.

Comme le chanteur l'a rappelé sur le plateau de C8, il s'est déjà retrouvé confronté à des haters virulents qui s'en sont pris à sa religion ou l'ont qualifié de "PD", sur Twitter notamment. Affecté par ces comportements, "mais aujourd'hui beaucoup moins", l'interprète de Viens on s'aime a pris l'habitude de réagir, comme ce jour d'août 2017 où il avait posté : "Arabe, 'pd', black, musulman, juif, français, hétéro, amoureux des fleurs ! Qui que je sois, je suis bien heureux de ne pas être vous" sur Twitter.

Interrogé par Laurent Baffie sur les raisons qui le pousse à répondre "aux cons", Slimane lui a expliqué ses motivations. "Parce que des gens n'ont jamais répondu à certains cons qu'on a vécu les pires misères de la terre et je ne veux pas faire partie de ceux qui se taisent", a-t-il déclaré. Thierry Ardisson a ensuite rappelé que Slimane a également été victime d'un contrôle au faciès dans le train, c'était en octobre dernier alors que le chanteur rentrait de Bruxelles après avoir enregistré The Voice Belgique.

Ce nouveau numéro de Salut les Terriens ! a attiré plus d'un million de téléspectateurs, soit 5,3% de part de marché sur les 4 ans et plus.