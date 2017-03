Sloane, Jean-Luc Lahaye... Les stars des années 80 réunies pour une belle soirée

Un peu de nostalgie réchauffe toujours les coeurs. Ce lundi 13 mars, plusieurs grands noms de la scène des années 80 se sont retrouvés à Paris pour une soirée organisée dans la salle le Gibus, située rue Faubourg-du-Temple, dans le 11e arrondissement de la capitale. Artistes au grand coeur, Sloane, Jean-Luc Lahaye, Bébert des Forbans venu avec sa jeune et charmante compagne Astrid, l'interprète du tube Don't Let Me Be Misunderstood Leroy Gomez et le chanteur d'Il était une fois Richard Dewitte ont répondu présents pour l'association Meghanora.