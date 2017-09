SLT – Laurent Baffie soulève la robe de Nolwenn Leroy : Le CSA saisi !

Nouvelle polémique pour l'émission de C8 Salut les Terriens ! Samedi 23 septembre 2017, l'animateur Thierry Ardisson recevait, entre autres, la chanteuse Nolwenn Leroy, venue assurer la promotion de son album Gemme. Et, alors qu'elle évoquait sa relation avec Michel Fugain, également présent sur le plateau, l'humoriste Laurent Baffie a soudainement soulevé la robe de la jeune maman. Une séquence qui a scandalisé de nombreux internautes.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu plus d'une dizaine de plaintes à la suite de la diffusion comme le rapportent nos confrères de TV Mag. "Le CSA se saisit donc aujourd'hui de ce dossier et ouvre une instruction", a confié un porte-parole du Conseil. Et de préciser que la chaîne ne serait pas sanctionnée pour autant : "C'est au moment de l'enquête que l'on détermine si l'on classe ou non ce dossier."

Si, pour l'heure, Laurent Baffie et Nolwenn Leroy n'ont pas encore réagi, Thierry Ardisson a tenu à crier sa colère lors d'une interview accordée au site internet. "Je trouve cela incroyable ! C'est Orwell ! On rêve, s'est-il indigné. Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m'attaque, très bien. Mais, moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire ! Le truc coûte 40 millions d'euros par an à la collectivité nationale, au moment où on ampute le budget de France Télévisions de 80 millions d'euros ! Le CSA s'appuie sur des signalements, je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer (...). C'était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont très par ailleurs très très potes !" Reste à savoir si le CSA y verra également une boutade.

Pour rappel, Salut les Terriens ! était au coeur d'une autre polémique il y a quelques semaines. Le 9 septembre, l'homme en noir avait convié Juan Pablo Escobar, fils du narcotrafiquant Pablo Escobar. Et, afin de mettre un terme à l'entretien avec (son) humour, Thierry Ardisson a sorti de dessous son bureau un gros (faux) sachet de cocaïne. Résultat ? Le gendarme de l'audiovisuel a ouvert une instruction après avoir reçu quatre signalements. Le verdict n'a pas encore été dévoilé.