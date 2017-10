SLT – Philippe Bouvard s'en prend encore à Laurent Ruquier !

Samedi 28 octobre, Philippe Bouvard (87 ans) s'est rendu sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8) afin de faire la promotion de son dernier livre intitulé Mes dernières pensées sont pour vous chez Flammarion. L'occasion pour l'animateur d'Allo Bouvard (RTL) de s'en prendre une nouvelle fois à Laurent Ruquier.

Depuis août 2014, le présentateur d'On n'est pas couché a remplacé Philippe Bouvard à la tête des Grosses têtes. "Je ne souhaite pas que Laurent Ruquier se plante, je ne souhaite pas reprendre l'émission, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je ne suis pas loin, on saura me trouver", avait déclaré Philippe Bouvard dans Le Parisien à cette époque. Visiblement, l'octogénaire n'a pas encore totalement digéré son éviction.

Après avoir déclaré avoir toujours un "pincement au coeur" lorsqu'il entend le générique de l'émission ("C'est le réflexe conditionné que les animateurs connaissent. Ils entendent trois ou quatre notes et ils deviennent un autre homme", a-t-il précisé), le présentateur a taclé son confrères lorsque Thierry Ardisson lui a demandé s'il écoutait Ruquier à la radio : "Non, je ne l'écoute pas et je pense qu'il est lui-même trop occupé pour s'occuper de ce que je fais. Ça conditionne l'estime que nous nous portons l'un à l'autre."

Embrouillés pendant deux ans, les deux hommes ont fini par se réconcilier en se serrant la main à la conférence de presse de rentrée de RTL en septembre 2016. Un moment que Bouvard résume avec humour : "Ça s'est bien passé. J'ai recompté mes doigts, il y avait le nombre."

En conclusion, l'invité de l'Homme noir a conclu : "Il faut savoir tourner les pages mais quand il y a eu beaucoup de pages, c'est long et ce n'est pas commode." Il n'a donc pas totalement pardonné !