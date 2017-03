SLT – Thierry Ardisson et Bruno Masure prêts à régler leurs comptes

"Bruno, soyons clairs, c'est comme Yassine Belattar [humoriste, NDLR] qui m'a pourri sur Facebook et sur Twitter. Il sera là ce soir pour me dire les choses en face et si tu penses que je suis une pétasse, ce qui est possible, tu viens me le dire en face, quand tu veux la semaine prochaine. Tu es le bienvenu. Moi je préfère regarder les gens en face.", a lâché Thierry Ardisson à Bruno Masure dans Salut les Terriens !, le 18 mars dernier.

Et comme l'ont indiqué les équipes de l'émission sur le compte Twitter du programme, l'ex-présentateur de JT a répondu à l'invitation. Il figurera donc au casting de ce numéro de SLT aux côtés de Jean-Paul Gaultier, Juliette Binoche, Ary Abittan, Kev Adams, Manon Azem et Nicolas Fraisse.