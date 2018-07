Smoke Dawg : Le rappeur de 21 ans abattu à Toronto, Drake choqué

La liste des rappeurs morts dans des fusillades sanglantes s'allonge tristement, après le meurtre choquant à Miami de XXXTentacion (20 ans) : le jeune artiste canadien Smoke Dawg, qui fêtait ce jour-là son 21e anniversaire et avait publié quelques jours plus tôt un nouveau titre (Fountain Freestyle), a été tué par balle dans la soirée du 30 juin 2018 à Toronto, sa ville natale, où il était une figure reconnue de la scène musicale.

D'après l'enquête de police, plusieurs coups de feu ont été tirés devant le club Cube sur Queen Street, dans un quartier animé, par des individus qui ont ensuite fui les lieux à bord d'un SUV aux vitres teintées ou d'un véhicule blanc, selon les différents témoignages. Trois personnes ont été atteintes par les tirs ; Smoke Dawg a été déclaré mort peu après à l'hôpital, comme l'ont révélé certains de ses proches sur les réseaux sociaux. Un autre homme a été admis dans un état critique, et une femme présentait des blessures graves mais n'engageant pas le diagnostic vital.

Drake, dont Smoke Dawg avait fait la première partie en 2017 - avec Puffy L'z, son acolyte du Halal Gang, et Pressa - lors de la tournée Boy Meets World, a manifesté sa vive émotion via sa story Instagram : "Tout ce talent et toutes ces âmes bénies, ces lumières qui s'éteignent ces derniers temps, c'est bouleversant. C'est une horrible tragédie... Il y a du sang partout et... J'aimerais que la paix inonde notre ville. Tant de talent et tant d'histoires que nous ne pourrons jamais voir exister. Repose en paix, Smoke", a écrit l'auteur de l'album Scorpion, paru quelques heures avant le drame, sur une photo d'un duo avec le défunt.