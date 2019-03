Sofia Essaïdi bientôt maman ? Cette phrase qui en dit long...

En parallèle de sa carrière de chanteuse, Sofia Essaïdi, révélée dans la saison 3 de la Star Academy (TF1), rencontre un franc succès dans la comédie. La jolie brune de 34 ans donne la réplique à Marc Lavoine dans la nouvelle série de la Une, Kepler(s). À cette occasion, elle a accepté de répondre aux questions de nos confrères du magazine Télé Poche, évoquant son envie de devenir maman.

Sofia Essaïdi n'a pas une minute à elle. Lorsqu'elle ne triomphe pas sur la scène du théâtre Mogador de Paris avec la troupe de la comédie musicale Chicago, elle tourne pour TF1. "Quand on est sept fois par semaine sur scène, on n'a plus trop de vie et j'ai hâte de profiter de ma vie privée", lance la brunette. Par intimité, Sofia Essaïdi entend éventuellement réaliser son souhait de devenir mère. "C'est en grosse, grosse discussion ! Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie, non ?", lance-t-elle.

Rappelons que l'interprète du titre Femme d'aujourd'hui se fait très discrète sur sa vie privée. Absente du réseau social Instagram, Sofia Essaïdi ne partage pas son quotidien comme le font d'autres personnalités. C'est ainsi à de rares événements qu'elle s'affiche au bras de l'homme qui partage sa vie depuis maintenant plus de quatre ans, le gymnaste aérobic et danseur Adrien Galo. Les amoureux pourraient bien annoncer une heureuse nouvelle dans les mois à venir...

Rendez-vous ce lundi 4 mars 2019 dès 21h sur TF1 afin de découvrir le premier épisode de Kepler(s) avec Sofia Essaïdi, Marc Lavoine et sa fille Yasmine !