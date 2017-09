Sofia Essaïdi, épanouie : "Je me sens véritablement comédienne"

Si les Français ont fait connaissance avec Sofia Essaïdi en 2003 dans la 3e édition de la Star Academy sur TF1, la jolie brune d'aujourd'hui 33 ans a depuis longtemps quitté les studios d'enregistrement afin de se consacrer pleinement à sa carrière de comédienne.

À l'occasion de la prochaine diffusion de Meurtres en Auvergne sur France 3, Sofia – qui campe le rôle de l'enquêtrice Aurélie – a commenté auprès de TV Grandes Chaînes cette reconversion qui ne s'est pas faite en un claquement de doigts. "J'ai cru pendant longtemps que j'étais actrice simplement parce que je l'avais décrété et que j'avais tourné dans quelques fictions. J'ai vite arrêté de le dire le jour où j'ai compris tout le travail qui m'attendait ! Aujourd'hui, je me sens véritablement comédienne", a-t-elle expliqué.

Et celle qui a excellé dans la série Aïcha (2009 – 2012) d'ajouter sur sa motivation à devenir une comédienne aux registres variés : "J'ai souffert qu'on me propose que des rôles de femmes souriantes. Cela me peinait que les gens du métier s'arrêtent à cette image. Depuis trois ans, je travaille avec un coach de manière approfondie et assidue. C'est extrêmement enrichissant. J'ai passé des années à crier sur les toits que j'existais, mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à réellement travailler que les opportunités se sont présentées."

Découvrez Meurtres en Auvergne le 30 septembre prochain, à 20h55, sur France 3.