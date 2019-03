Sofia Essaïdi : Son plus gros moment de solitude à cause de Beyoncé...

Mardi 5 mars 2019, Sofia Essaïdi était de passage sur le plateau de C à vous sur France 5 pour évoquer le succès du lancement de la série Kepler(s) (France 2) dans laquelle elle donne la réplique à Marc Lavoine. A cette occasion, la comédienne et chanteuse de 34 ans est revenue sur le plus grand moment de solitude de sa carrière...

Ce moment inoubliable, elle l'a vécu en 2003 alors qu'elle était une élève incontournable de la 3e saison de la Star Academy remportée par Elodie Frégé. Lors d'un prime time, Sofia Essaïdi a eu l'immense honneur de pouvoir chanter avec la popstar américaine Beyoncé sur le tube Crazy In Love... mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Je n'ai pas vu ce duo depuis dix ou quinze ans (...) J'avais tellement peur", a-t-elle lancé avant de visionner les images. Et de poursuivre alors que l'on pouvait voir Beyoncé s'écarter de Sofia lors de la prestation : "Et là, c'est le plus grand moment de solitude de ma vie, pile à ce moment-là. Parce que sans qu'elle ne me le dise, elle est allée avec ses danseuses à ce moment-là et m'a laissé toute seule. J'avais 19 ans, peut-être troisième ou quatrième prime, et je me retrouve seule."

A la question de savoir si elle était bien la seule artiste française à avoir chanté en duo avec Beyoncé à ce jour, Sofia Essaïdi a réagi : "Peut-être les autres années... peut-être une ou deux fois... je crois... non ? Alors je suis la seule ! Je garde ça !"

