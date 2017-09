Sofia et Carl Philip de Suède : Prénoms, titre et 1re photo avec bébé révélés

Il y a eu l'excitation de la naissance, puis l'intimité des premiers moments à la maison, et à présent l'officialisation : quatre jours après sa venue au monde, jeudi 31 août 2017 à l'hôpital de Danderyd (nord de Stockholm), le second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia de Suède a été annoncé et présenté dans les règles de l'art.

Lundi 4 septembre, le roi Carl XVI Gustaf de Suède a entamé sa semaine d'activités officielles par cette réjouissance : désormais grand-père comblé de six petits-enfants (un septième arrivera dans quelques mois, la princesse Madeleine étant enceinte pour la troisième fois), le souverain nordique a sacrifié au rituel qui succède à chaque naissance royale.

Après confirmation de la naissance par plusieurs témoins – en l'occurrence, le vice-président du Parlement Tobias Billström, le Premier ministre Stefan Löfven, l'ancien maréchal du royaume (2003-2010) Ingemar Eliasson, la maîtresse des cérémonies Kirstine von Blixen-Finecke et la médecin-chef Sophia Brismar Wendel –, le monarque a réuni un conseil exceptionnel au palais royal pour annoncer devant le gouvernement, selon l'usage, et en présence de son héritière la princesse Victoria les prénoms et le titre de l'enfant : bienvenue au prince Gabriel Carl Walther, duc de Dalarna (vaste duché historique dans le centre-ouest du pays). Ce titre avait précédemment porté au XIXe siècle par le prince August, puis, de 1946 à sa mort en 2012, par le prince Carl Johan. Quant aux prénoms, Carl, institutionnel et très représenté dans la dynastie, renvoie évidemment à son grand-père le roi, tandis que Walther fait écho au père de la reine Silvia et grand-père du prince Carl Philip, Walter Sommerlath.

Déjà père du jeune prince Alexander, qui fêtait au mois d'avril son premier anniversaire, le prince Carl Philip de Suède, 38 ans, s'était présenté tout exalté devant les médias à la maternité de l'hôpital de Danderyd quelques moments après l'accouchement de son épouse et la venue au monde, en parfaite santé, du prince Gabriel, qui pesait 3,4 kilos pour 49 centimètres. Le couple princier avait quitté l'hôpital le lendemain avec bébé, posant brièvement pour une photo souvenir au moment du départ, et regagné son domicile, la Villa Solbacken, ancienne résidence du prince Bertil où la petite famille a pris ses quartiers au début de l'été.

Ce lundi également, une messe de Te Deum avait lieu dans la chapelle royale du palais de Drottningholm pour célébrer cette nouvelle naissance au sein de la famille royale.