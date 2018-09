Sofia Richie, 20 ans, folle de Scott Disick, 35 ans : "On a une connexion forte"

Kourtney Kardashian s'est arraché les cheveux pendant dix longues années pour tenter d'avoir une relation équilibrée avec Scott Disick, fêtard instable, flirteur et alcoolique qu'elle avait fini par quitter en juillet 2015. Mais depuis un an, le père de Mason (8 ans), Penelope (6 ans) et Reign (3 ans et demi) semble s'être enfin stabilisé avec la jeune Sofia Richie. De quinze ans sa cadette, la fille de Lionel Richie ne jure que par lui, folle d'amour qu'elle est. Et pour la première fois depuis le début de leur romance, elle a accepté de se confier sur ce lien qui les unit.

Alors qu'elle assurait ce week-end en Australie la promotion de sa nouvelle ligne de chaussures créée en collaboration avec la marque Windsor Smith, la jeune femme de tout juste 20 ans a répondu aux questions du journal Sydney Morning Herald. Et visiblement, elle n'a que des choses positives à dire sur son histoire d'amour avec Scott Disick. "Nous sommes très heureux, on roucoule. Nous sommes meilleurs amis et c'est principalement la connexion la plus forte que nous ayons. C'est une connexion que nous avons toujours eue et c'est grâce à ça que ça marche. Je suis tellement heureuse", a-t-elle glissé ce 9 septembre 2018.

Je ne lis rien car ça me met en colère

Quant aux folles rumeurs et mauvaises langues qui les disaient séparés après soi-disant des infidélités de l'entrepreneur de 35 ans, Sofia Richie n'y attribue aucune importance. "C'est difficile d'éviter toutes les rumeurs. Mais tout est tellement faux. Je ne lis rien de ce qui se dit car ça me met en colère", a-t-elle conclu.

Scott Disick avait quant à lui abordé son idylle avec Sofia Richie devant les caméras de L'incroyable famille Kardashian. "C'est la première fois que je suis dans une relation avec quelqu'un d'autre que Kourtney, donc c'est clairement différent, mais c'est une bonne chose pour moi. Parfois je me sens coupable d'être passé à autre chose", avait-il glissé dans un épisode diffusé en août.

Dans le nouvel épisode diffusé ce dimanche 9 septembre aux Etats-Unis, Scott Disick et Kourtney Kardashian étaient en désaccord après que cette dernière eut appris que son ex avait présenté sa petite amie à leurs enfants. En larmes et en colère, Kourtney avait appelé sa mère Kris Jenner pour lui dire qu'elle n'avait pas apprécié qu'il fasse la démarche sans l'en informer au préalable. "Elle a présenté son petit ami aux enfants, alors pourquoi n'est-ce pas quelque chose de mutuel ?", a répliqué Kris Jenner. Le petit ami en question ne fait plus partie du paysage, Kourtney Kardashian ayant rompu avec Younes Bendjima au cours de l'été.