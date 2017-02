Sofia Richie : Début de romance avec Lewis Hamilton ?

Donald et Melania Trump (24 ans), Pascal Obispo et Julie Hantson (26 ans), Vincent Cassel et Tina Kunakey (31 ans)... la différence d'âge ne constitue plus un frein à l'amour ! Elle n'effraie pas Sofia Richie, qui fait l'objet d'une nouvelle rumeur sentimentale.

Que se trame-t-il entre la fille de Lionel Richie et Lewis Hamilton ?