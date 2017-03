Sofia Richie : Un septième tatouage pour la fille de Lionel Richie

L'encre fait des ravages chez les célébrités ! L'actrice et future maman Adele Exarchopoulos, Chloë Moretz, JoeyStarr et Justin Bieber y ont récemment eu recours. Sofia Richie, qui partage cette addiction, a présenté à ses admirateurs son nouveau tatouage...

Ce lundi 27 janvier, la fille de Lionel Richie et petite soeur de Nicole Richie a été photographiée à sa sortie du salon West 4 Tattoo, à New York, où elle avait rendez-vous avec Jonathan Valena. L'artiste new-yorkais est l'auteur du septième tatouage du mannequin de 18 ans : la phrase "Never let go" en lettres capitales, inscrite le long de son poignet droit.