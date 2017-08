Sofia Vergara nue avec ses "seins énormes": "Vous ne pouvez pas être parfaite"

Véritable bombe – notamment – adorée pour ses formes pulpeuses qu'elle n'a jamais cherché à cacher ou à transformer, Sofia Vergara s'affiche aujourd'hui totalement nue en couverture de Women's Health pour son numéro de septembre. La star de Modern Family a voulu montrer à ses fans, comme aux plus jeunes générations, qu'il faut savoir accepter son corps et faire fi des codes. "Voilà une femme de 45 ans, qui montre son corps. Les choses ont changé, et il n'y a pas que des jeunes femmes qui peuvent faire la couverture des magazines", clame la chérie de Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike).

Le sport, "une torture"

Dans le plus simple appareil, la divine Sofia Vergara a voulu montrer au public qu'avoir un corps "imparfait" n'était pas du tout un frein au bien-être quotidien, y compris lorsqu'on travaille à Hollywood où l'apparence est le maître-mot. "Il ne s'agit pas d'avoir des muscles ou des abdos. Je n'en ai pas parce que je n'ai pas besoin d'être comme les mannequins, avec un corps parfait. Ça demanderait trop d'efforts !", s'amuse la comédienne qui ne cache pas non plus une certaine forme de répulsion vis-à-vis du sport. "C'est une torture pour moi", lâche la belle, contrainte d'aller s'entraîner dans la salle de gym construite par son athlétique mari. Mais elle s'en cache pas : "Je suis de mauvaise humeur deux heures avant, je suis de mauvaise humeur pendant. Et après aussi, parce qu'il faut prendre rendez-vous pour le prochain cours."

85F

Sans fard, elle évoque également la poitrine généreuse qu'elle ne manque pas de sublimer sur les tapis rouges. Elle a fait une force de ce qu'elle considérait au départ comme un handicap. "Je suis née avec des seins énormes. Je les ai depuis que j'ai 13 ans et ils sont devenus plus gros quand j'ai été enceinte et que j'ai eu mon bébé", confesse la star qui aurait bien aimé être plus athlétique si sa poitrine (du 85F en France) n'avait pas constitué un obstacle à cela.

Sofia Vergara aurait pu avoir recours à la chirurgie esthétique, mais elle a finalement préféré son côté naturel. "J'ai 45 ans. Même en le voulant, à cette période de la vie, vous ne pouvez pas être parfaite, assure-t-elle. Ce n'est pas qu'on déteste notre corps ou que cela nous contrarie, mais c'est la réalité. Nous changeons et je le vois bien. Je veux faire mon âge, mais je veux avoir l'air en forme."

"Pour le meilleur et pour le pire, c'est la manière dont j'ai été éduquée : accepte-toi mais aussi dépasse-toi, ajoute l'actrice dont la philosophie la résume parfaitement. La plupart du temps, je n'ai jamais été la plus jeune ou la plus intelligente des filles dans la pièce, mais j'ai toujours était la plus travailleuse. Les rêves n'arrivent pas si vous restez assis en acceptant les choses."