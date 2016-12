Sofia Vergara : Son fils de 24 ans devient mannequin et c'est une bombe !

Après avoir notamment joué au côté de sa mère dans une publicité Head & Shoulders, le fils de Sofia Vergara s'émancipe et se lance dans le grand bain. À 24 ans, le jeune homme débute une carrière de mannequin. C'est sur Instagram que le beau brun a dévoilé le résultat de cette première collaboration avec le fameux Paper Magazine et Jimmy Marble. Le top model s'est ainsi retrouvé à poser dans le cadre d'un shooting rendant hommage, avec un certain sens du glamour et de la référence, à Pedro Almodovar. Stevie DeFelice l'accompagnait pour incarner la muse du cinéaste, vêtue d'une robe rouge, alors que Manolo portait un costume gris foncé.