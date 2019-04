Sofiane (Star Academy 4) cartonne dans "The Voice"... en Europe de l'Est

Les Français ont fait sa connaissance dans la 4e saison de la Star Academy sur TF1, Sofiane Tadjine, l'ex-camarade de Grégory Lemarchal, rêve toujours d'une carrière de chanteur.

Ainsi, après avoir participé aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12 – où il a croisé la route de Nabilla et créé le tube Dingue de toi (Nabi... Nabilla) –, l'artiste de 38 ans a décidé de tenter sa chance dans The Voice... en République tchèque ! Lors des auditions à l'aveugle, où il a séduit tous les coachs de cette version, Sofiane a repris avec brio le titre Perfect d'Ed Sheeran.

Le 14 mars dernier, Sofiane publiait une vidéo amateur de son audition sur Instagram et indiquait en légende avec ironie : "J'ai quelques restes... Il paraît que je suis déjà une star et que je n'ai pas besoin de ce genre d'émission... Bah oui, demain, je fais le Stade de France et je signe avec Jay-Z." Et d'ajouter en hashtag : "Échauffement avant The Voice France." Le rendez-vous est pris !

Pour rappel, Sofiane est papa depuis juillet 2017. Sa compagne Niki, vue dans Giuseppe Ristorante sur NRJ12, et lui ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont prénommé Néo.