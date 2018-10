Soko enceinte : Topless, elle révèle les effets secondaires de sa grossesse

Sur le point d'accoucher, Soko attend de pied ferme son premier enfant. L'éblouissante actrice de La Danseuse avait annoncé le 23 juillet 2018 qu'elle faisait "pousser un alien" dans son ventre depuis six mois. Trois mois plus tard, le 23 octobre, la comédienne et chanteuse de 32 ans a posté une photo d'elle topless. La star, qui s'autoqualifie de "vachère" expose sa poitrine gonflée et tendue. Mais surtout, en légende du cliché la montrant au naturel et visiblement très fatiguée, la jeune femme confie souffrir des effets secondaires de cette fin de grossesse.

"Vertige, saignement de nez, mal de dos, remontées acides, haut-le coeur, fatigue intense, insomnie... juste pour nommer quelques-uns de ces trucs cool", écrit la future maman qui a très vite reçu par dizaines des messages de soutien de la part de ses fans. "Courage beauté ! Tu y es presque", lui écrit notamment une internaute.