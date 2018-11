Soko maman : Elle allaite son "bébé koala" en plein Thanksgiving vegan

Le 5 novembre dernier, Stéphanie Sokolinski, alias Soko, a annoncé sur Instagram la naissance de son premier enfant. Un bébé prénommé Indigo Blue Honey, dont le sexe demeure toujours inconnu.

Trois semaines plus tard, Soko a fêté son premier Thanksgiving en tant que maman. La jeune chanteuse et actrice d'origine bordelaise l'a immortalisé sur Instagram le 23 novembre 2018. Un post contenant plusieurs photos sur lesquelles le nouveau-né apparaît dans les bras de sa mère, laquelle est entourée de ses amies. Un moment de fête et de partage durant lequel Soko n'a pas manqué d'afficher ses convictions – elle est vegan et ne manque pas de le rappeler – tout en allaitant son bébé.

"Je ne pouvais être plus heureuse pour ce Thanksgiving vegan. Merci infiniment à ma petite famille pour l'avoir rendu ainsi, je me sens tellement aimée, en sécurité, soutenue, respectée et comprise d'une manière véritable et profonde", écrit-elle.

La jeune maman de 33 ans continue d'enchaîner les superlatifs. "Je suis tellement reconnaissante pour chacun d'entre vous et vous aime à la folie. Et je suis siiii reconnaissante d'être la mère de ce si doux bébé koala. Reconnaissante pour notre planète, pour les gens qui inspirent le changement, pour l'amitié, le vivre ensemble, pour les LGBTQ, pour les animaux sacrés plutôt que de les voir dans nos plats", écrit-elle, réunissant là toutes ses convictions et son sens du militantisme. Quoi que puisse en dire ses détracteurs.