Solange Knowles : Son enfance compliquée, dans l'ombre de sa soeur Beyoncé

En promotion pour son nouvel album, Solange Knowles a accordé un entretien au magazine Elle, dont elle fait la couverture ce mois-ci. La chanteuse de 30 ans a conté les souvenirs de son enfance avec sa soeur Beyoncé, dont elle ne garde pas que de bons souvenirs.

"Ma soeur et Kelly Rowland avaient le même âge, elles étaient comme les deux doigts de la main à la maison. Elles étaient extrêmement proches, s'est souvenue l'interprète de Don't Touch My Hair. L'écriture, c'était tout ce que j'avais à l'époque. Quand je me retrouvais dans ma chambre, ça me permettait d'exprimer tout ce que je voyais, toutes les émotions que je pouvais ressentir. C'était mon tout petit truc à moi."

Les choses ne sont pas allées en s'arrangeant avec l'âge puisque, après avoir longtemps vécu dans l'ombre de sa soeur, star du groupe Destiny's Child, Solange a ensuite dû élever seule son enfant. Rappelons que la jolie brunette a eu un fils, prénommé Julez (12 ans), avec son mari de l'époque, Daniel Smith, dont elle s'est séparée courant 2007 après seulement trois ans de mariage.

"C'était une période très compliquée pour moi, c'était doux et amer à la fois parce que j'étais folle d'amour pour Julez, mais en même temps j'ai dû passer tellement de temps sur les routes. Je mourais d'envie de n'être qu'avec lui et de pouvoir passer le plus clair de mon temps à ses côtés, mais en même temps, je me sentais seule et isolée. Tout était sombre et froid, il n'y avait que Julez et moi, la plupart du temps. Je ne sais pas même pas comment j'ai fait pour continuer à booster ma carrière malgré tout ça", a-t-elle ajouté.

Qu'on se rassure, les choses se sont depuis arrangées pour Solange Knowles qui a retrouvé l'amour il y a quelques années, avec le réalisateur Alan Ferguson, qu'elle a épousé il y a trois ans. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, son nouvel album intitulé A Seat at the Table, qui a reçu l'approbation de la Queen B, s'est classé numéro 1 des charts l'automne dernier. Une belle revanche sur la vie !

Coline Chavaroche