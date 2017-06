Solidays : Ibrahim Maalouf de retour après le scandale, devant Nicolas Hulot

Après le show électrique des Prodigy et la leçon hip-hop de Mac Miller la veille, le festival Solidays s'est offert une belle deuxième journée marquée par des concerts éclectiques et la venue surprise de Nicolas Hulot.

C'est sous un soleil généreux que Cage The Elephant a ainsi débuté la journée, dans la générosité et l'énergie, sous la houlette de son intenable leader. Pendant ce temps-là, le défenseur de l'environnement et ancien présentateur de télévision, devenu ministre de la Transition écologique et solidaire, rendait visite aux bénévoles et militants de Solidarité Sida. Un passage surprise pour Nicolas Hulot qui était là "pour tisser des passerelles entre toutes les solidarités face à ceux qui veulent construire des murs".

Une prière laïque

Entre les jeunes Irlandais de The Strypes, une color party toujours aussi fédératrice, le planant Broken Back ou l'engagé Féfé (qui a fait agenouiller son public le temps d'une prière laïque), les festivaliers ont eu l'embarras du choix pour débuter la soirée où l'on a notamment retrouvé avec grand plaisir Cocoon. Le groupe clermontois, délesté de la douce voix de Morgane Imbeaud – qui s'est séparée de Mark Daumail pour voler de ses propres ailes, personnellement comme musicalement –, retrouvait la scène de Solidays après des années d'absence. Mais le charme opère toujours, entre les créations du nouvel album Welcome Home et les tubes intemporels que sont On My Way, Chupee et Comets. Dans le même temps, sur la scène Paris, Ibrahim Maalouf opérait lui aussi son retour mais pour d'autres raisons. Le célèbre trompettiste remontait sur scène après un scandale (l'artiste a été soupçonné d'atteinte sexuelle sur une mineure) et a fêté avec entrain ce come-back.

Des betteraves sanglantes font le show

Une parfaite mise en bouche pour aller ensuite admirer sur scène le trio L.E.J. Lucie, Elisa et Juliette ont littéralement mis le feu, entre leurs propres créations comme La Dalle, des reprises (et notamment ce Feeling Good revisité) ou leurs fameux mix de tubes en mash-up (notamment le Summer 2015 qui les avait révélées sur Youtube). Notre soirée s'est poursuivie avec le mythique collectif House of Pain où, passé l'hommage à Prodigy (le rappeur mort après s'être étouffé avec un oeuf), les tubes tels que Jump Around ont fait danser à l'unisson les festivaliers. Dans un tout autre registre, Mai Lan a également fait danser son public devant la cinquième scène du festival, le Cesar Circus. La soeur du réalisateur Kim Chapiron (Sheitan) est venue présenter son nouveau single Vampire, elle qui était déjà présente l'an dernier, au côté de M83.

Pour parachever cette soirée, les Bloody Beetroots se sont emparés de la scène Paris pour fêter leurs dix ans. Le trio italien a enchaîné, à grands renforts de déflagrations rock électro et autres hurlements d'écorchés vifs, ses plus grands titres, de Warp à Volevo un gatto nero en passant par Spank et le remix furieux de New Noise.