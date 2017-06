Solidays : Matthieu Chedid et Diplo, maestros d'un soir pour un finish parfait

C'est sur "une petite déception", celle d'une baisse de la fréquentation (169 000 festivaliers en 2017, contre 204 000 en 2016) que s'est refermée cette 19e édition de Solidays.

Pour ce troisième jour, notamment marqué par la présence de l'ex-président de la République, François Hollande – il a rendu visite aux associations et déjeuné avec les organisateurs –, la fête était encore au rendez-vous, à l'image de Motivés ! ou de la bête de scène Mat Bastard, l'ancien leader de Skip The Use, qui a parfaitement su chauffer son public. De la douceur engagée d'Imany au rock trempé de Last Train en passant par le toujours impressionnant groupe Soulwax, sans oublier le chouchou des ados Petit Biscuit, il y en avait encore pour tous les goûts ce dimanche.

Mais il a fallu attendre le coucher du soleil pour voir les maîtres dominer les débats. D'un côté, Diplo, leader de Major Lazer et producteur à succès (M.I.A, Beyoncé, Shakira, Die Antwoord), qui a enveloppé la scène Bagatelle d'un nuage de poussière tant il a fait remuer une foule compacte aux sons de ses remix et autres tubes de Major Lazer. De l'autre, Mathieu Chedid alias -M-, tête d'affiche avec son collectif Lanomali et parfaite conclusion pour un intense moment festif et fédérateur, entre ses propres compositions et ses derniers titres (dont Bal de Bamoko où il a invité Oxmo Puccino). Entre séquences émouvantes et rythmes endiablés, de folklore malien et de générosité sans limite, ce concert referme de la plus belle des manières un Solidays 2017 un poil en-deçà des attentes. L'année prochaine, le festival solidaire et citoyen fêtera ses 20 ans, avec la promesse d'une édition inoubliable. Le rendez-vous est pris.