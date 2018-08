Solweig Rediger-Lizlow lynchée : "Être quelqu'un de bien prend du temps"

"J'ai perdu mon appartement, mes affaires, toute la vie que j'ai faite à partir de zéro depuis que j'avais 16 ans". C'est ainsi que Solweig Rediger-Lizlow est réapparue. Ancienne Miss Météo du programme très populaire de Canal+, Le Grand Journal en 2012, la belle s'était par la suite exilée aux Etats-Unis. Mais son rêve américain ne s'est pas déroulé comme prévu. Solweig s'y est retrouvée ruinée et endettée au point de devoir aller vivre chez la grand-mère de son compagnon, à Gênes en Italie. Face à cette situation, la jeune femme de 27 ans a démarré une cagnotte Go fund me nommée Dream Machine accompagnée d'une vidéo Youtube où elle se confie sur son mal être et appel à l'aide.

Si certains ont rapidement compati, d'autres en revanche ne se sont pas laissés convaincre par le témoignage de Solweig et l'ont lynchée sur les réseaux sociaux. Au vu de l'effervescence médiatique provoquée, celle qui succédait à Charlotte Le Bon sur le plateau de Michel Denisot s'est empressée de remettre les choses au clair à travers un post Facebook.

Je crois en mes rêves

"Je ne savais pas que j'étais toujours célèbre en France, je ne voulais pas que mes problèmes soient repris par les médias. J'ai joint mes amis et tous ceux qui ont aimé mon travail. Je leur ai essentiellement demandé du soutien et des conseils", commence-t-elle à expliquer avant d'ajouter : "Je suis désolée si la manière dont je le fais vous dérange, mais pour le moment, il y a plus de personnes gentilles qui me soutiennent que l'inverse. La vie pourrait être plus facile si les gens commençaient par parler librement et demander de l'aide, quelle qu'elle soit, quand ça ne va pas. Je l'ai fait. Je crois en mes rêves, les gens me soutiennent." Et c'est vrai. Solweig a déjà récolté la jolie somme de 5 600 euros sur sa cagnotte.

"Si vous ressentez le besoin d'être méchant avec moi pour vous sentir mieux, alors faites-le, être quelqu'un de bien prend du temps. Un jour, nous pourrions être amis, quoi qu'il arrive", a-t-elle conclu sans amertume.