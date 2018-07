Sonali Bendre : Atteinte d'un cancer, la star bollywoodienne coupe ses cheveux

Pour accompagner son clip, Sonali Bendre a expliqué à ses près de 2 millions d'abonnés qu'elle puisait sa force dans les nombreux messages de soutien qui lui ont été envoyés. "Le flot d'amour que j'ai reçu ces derniers jours a été si bouleversant... et je suis particulièrement reconnaissante envers ceux d'entre vous qui ont partagé des leurs expériences dans le traitement du cancer, que ce soit le vôtre ou celui de vos proches. Vos histoires m'ont donné une dose supplémentaire de force et de courage, et plus important encore, la certitude que je ne suis pas seule. Chaque jour vient avec ses propres défis et victoires et donc pour l'instant, je prends les choses au jour le jour. La seule chose que j'essaye de faire est de maintenir une perspective positive, c'est ma façon de gérer cela. Partager mon voyage fait également partie de ce processus ... Je ne peux qu'espérer que cela vous rappelle que tout n'est pas perdu et que quelqu'un, quelque part, comprend ce que vous traversez", a-t-elle écrit.

Sonali Bendre et son mari depuis 2002, le réalisateur indien Goldie Behl, ont un fils de 13 ans, Ranveer.