Sonia Ben Ammar canon avec le fils de Pamela Anderson et une princesse

La planète Mode est régie par les enfants de stars, et leur règne se pérennise. Preuve en images avec celles de la nouvelle campagne publicitaire de Dolce & Gabbana. Sonia Ben Ammar en partage l'affiche avec le fils de Pamela Anderson et une princesse de 20 ans. La joyeuse bande pose ses valises en Sicile, une aubaine à l'approche des vacances d'été...

C'est pourtant aux collections femme et homme automne-hiver 2018 que Sonia et compagnie prêtent leurs visages. Les mannequins figurent sur une série de photos prises par les frères Alessandro et Luca Morelli. Les rues de Palerme constituent le décor de cette campagne, sur laquelle apparaissent les visages de plusieurs habitants locaux.

Le cast de la nouvelle campagne Dolce & Gabbana est notamment composé de l'égérie beauté de la maison, la Française Sonia Ben Ammar, fille du producteur Tarak Ben Ammar, des filles de Jamie Foxx et Steve Harvey, Corinne Foxx et Lori Harvey (23 et 20 ans), et de la princesse Maria Olympia de Grèce (20 ans), fille du prince Pavlos et de son épouse, la princesse Marie-Chantal de Grèce (née Marie-Chantal Miller). Du côté des hommes, le fils de Pamela Anderson et Tommy Lee, Brandon Lee (21 ans), ajoute une nouvelle série photo à son portfolio.

Récemment photographiée au 70e Festival de Cannes, Sonia Ben Ammar poursuit sa folle ascension dans l'industrie de la mode. La jolie brune de 18 ans se dévoile également en qualité d'ambassadrice beauté de Dolce & Gabbana, et se met en scène sur sa première campagne pour l'enseigne italienne.