Sonia Ben Ammar : Craquante à Cannes et sur sa première couverture de magazine

L'Officiel de la mode est prêt pour l'été ! Il l'indique à ses lecteurs en publiant son numéro pour les mois de juin et de juillet 2017, starring Sonia Ben Ammar. Le mannequin de 18 ans apparaît en couverture et se livre dans une interview, illustrée de photos signées Alejandro Benito. Sonia y révèle qu'elle travaille sur la réalisation de son premier album et évoque plus largement ses rêves de musique, ses débuts et ses futurs projets au cinéma, ainsi que son rapport aux réseaux sociaux, indispensables à son ascension.

"Michael Jackson est mon inspiration ultime en musique, c'est un génie. Mais le déclic, je l'ai eu à 9 ans en allant voir mon premier concert : Beyoncé. Je me suis dit : 'Voilà ce que je veux être'", confie Sonia Ben Ammar au cours de son entretien. Concernant la mode, la jeune femme révélée par son rôle dans Jappeloup (2013), sa participation au Bal des Débutantes en 2015 et sa romance avec Brooklyn Beckham indique que tout est "arrivé rapidement". Sonia a aujourd'hui la confiance des maisons italiennes Dolce & Gabbana et Miu Miu et vient de signer un contrat d'égérie beauté avec la première.

Sonia Ben Ammar vient de poser ses valises à Cannes, où a commencé la 70e édition du Festival. Elle y profite du soleil, en attendant sa première sortie mondaine...