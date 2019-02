Sonia Rolland avec ses deux filles : Instant "Bonheur" pour la maman célibataire

En 2018, Sonia Rolland et Jalil Lespert ont mis fin à leur relation, après neuf années d'amour et la naissance d'un enfant : Kahina, 8 ans, dont ils ont la garde partagée. Une décision qu'on imagine difficile mais pour surmonter cette épreuve, les deux ex ont pu compter sur le soutien de leurs familles respectives. Ainsi, sur Instagram, l'égérie de la marque Mixa avait remercié tous ses proches en ce début 2019. Et elle continue sur cette voie en étant plus soudée et unie avec ses deux filles : la petite, qu'elle a eue avec l'acteur et réalisateur, ainsi que l'aînée, Tess, 12 ans, née d'une autre relation. Sur le réseau social, on peut apprécier une très belle photo des trois demoiselles, qui s'accorde à merveille avec sa légende : "Bonheur."