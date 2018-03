Sonia Rolland, Cristina Cordula, Valérie Lemercier et leurs chéris pour NTM

Du 8 au 10 mars 2018, Suprême NTM remontait sur scène à l'Accor Hotels Arena de Paris. Ces trois concerts, avant une tournée des festivals hexagonaux, étaient particulièrement attendus. Aussi y avait-il un grand nombre de personnalités parmi les spectateurs, venus en masse applaudir le retour de Kool Shen et JoeyStarr. Si ce dernier a pu compter sur la présence de son amie Karine Le Marchand ou encore de son ex-compagne Beatrice Dalle, on ne compte plus les stars présentes dans la salle...

Un constat s'impose, NTM a marqué toute une génération. En témoigne, la variété de profils parmi les spectateurs du duos. Ainsi, la reine du style Cristina Cordula et son époux, l'homme d'affaires Frédéric Cassin, côtoyaient-ils les acteurs Sonia Rolland et Jalil Lespert, mais aussi la comédienne Valérie Lemercier accompagnée de son chéri, l'artiste Mathias Kiss, et de son beau-fils, Marius. NTM a également pu compter sur la présence de Valérie Damidot et de son fiancé, l'ingénieur du son Régis Viogeat. L'animatrice a également pris la pause avec le bel acteur Michaël Cohen.

Devant notre photographe ont défilé de nombreuses stars. On pense à l'actrice Mélanie Thierry, à la créatrice Majda Sacko (épouse du footballeur Mamadou Sacko), à Grégory Fitoussi et Pascal Obispo, aux rappeurs Lord Kossity, Oxmo Puccino et Oli, au DJ Cut Killer, mais aussi au réalisateur Kim Chapiron, à Olivia Ruiz et Juliette Arnaud, Ramzy Bédia et Anne Depétrini qui a pris la pose avec le journaliste Augustin Trapenard, aux chanteurs Féfé et Leeroy, au trio LEJ, à Sabrina Ouzani, Laurie Cholewa et Kyan Khojandi ou encore à Ary Abittan, accompagné d'Alain Chabat (la chance !)...

Preuve que ces trois concerts étaient l'événement culturel de la semaine passée, les tribunes comptaient également la présence de Nicolas Duvauchelle et sa chérie, le mannequin Anouchka Alsif, de la comédienne Joséphine Drai, l'actrice Elisa Bachir Bey, le DJ Jean-Edouard Lipa et Déborah Bruni, Victoria Bedos, l'actrice Lina Al Arabi, Stéphane Plaza, l'ancien président de l'OM vincent Labrune et même Olivier Besancenot et les stars de Taxi 5 Franck Gastambide et Malik Bentala.