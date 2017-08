Sonia Rolland en vacances : Son rituel amusant avec ses filles Tess et Kahina !

Été oblige, Sonia Rolland s'est octroyé quelques jours de soleil en famille. Ainsi, sur les réseaux sociaux, la comédienne et réalisatrice partage des photos de son séjour de rêve avec son compagnon Jalil Lespert, leur fille Kahina (6 ans) et Tess (10 ans), née d'une précédente union.

Après avoir publié une tendre et rare photo avec l'homme qui partage sa vie depuis des années, puis une seconde en compagnie de son amie Marie Drucker, qu'elle a retrouvée à l'occasion de ces vacances, l'actrice et réalisatrice ( ancienne Miss France en 2000) se dévoile aux côtés de ses deux filles. Sonia Rolland, Kahina et Tess prennent ainsi la pose assises au bord d'une piscine, toutes les trois de dos. La jeune maman de 36 ans est installée au milieu et enlace de ses bras maternels les deux petites.