Sonia Rolland : Épaules nues devant Sara Martins enceinte, avant le sacre

C'est probablement l'une des plus belles opérations dans le cadre du Festival de Cannes 2018. Après les 82 femmes qui ont monté les marches à l'initiative de l'association 50/50 pour demander la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes dans le show-business, Aïssa Maïga, Sonia Rolland et ses consoeurs ont frappé fort les esprits pour la promotion du livre Noire n'est pas mon métier. Seize femmes y racontent et dénoncent, non sans humour parfois, le racisme dont elles sont victimes dans le cinéma (français notamment).

Après leur montée des marches le 16 mai, toute l'équipe s'est retrouvée le soir-même autour d'un dîner du collectif DiasporAct dans la suite Kering de l'hôtel Majestic Barrière. Comme sur les marches, Eye Haïdara, Mata Gabin, Aïssa Maïga, Assa Sylla, Firmine Richard, Shirley Souagnon, Sara Martins, France Zobda, Sonia Rolland, Magaajyia Silberfeld, Marie-Philomène Nga, Nadège Beausson-Diagne, Rachel Khan, Sabine Pakora, Karidja Touré, Maïmouna Gueye ont entouré la chanteuse Khadja Nin, membre du jury de la Compétition officielle.

Épaules nues, Sonia Rolland s'est distinguée tout en beauté, non loin d'Aïssa Maïga - qui a reçu un prix des mains de Loida Nicolas Lewis (veuve de Reginald F. Lewis, fondateur du "Titan Reginald F. Lewis Film honors") récompensant une action marquante en faveur de la diversité culturelle - mais aussi Sara Martins, laquelle arborait une robe moulant son joli baby bump. L'actrice de Meurtres au paradis est en effet enceinte. Tout ce petit monde a ensuite fait la fête et ambiancé le dance-floor, à commencer par Sonia Rolland.

Sur tous les fronts, la réalisatrice et actrice a également reçu le prix du meilleur long-métrage documentaire positif dans le cadre de la semaine du cinéma positif à Cannes. Ce prix lui a été décerné pour le film Femmes du Rwanda, une production originale Planète+ diffusée en mars qui sera rediffusée en octobre prochain. Nul doute que la chérie de Jalil Lespert doit être fière, et elle peut l'être !