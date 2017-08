Sonia Rolland et Jalil Lespert complices : Rare photo de vacances des amoureux...

Sonia Rolland et Jalil Lespert filent le parfait amour depuis plus de sept ans. Ensemble, la comédienne de 36 ans et le réalisateur du film Yves Saint-Laurent ont une fille, Kahina, âgée de 6 ans. Et c'est en famille qu'ils ont décidé de passer leurs vacances d'été. Dans un endroit tenu secret, ils profitent tous les trois du soleil et de la piscine, comme en témoignent les quelques clichés publiés sur les réseaux sociaux.