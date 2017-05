Sonia Rolland et Jalil Lespert : Un tandem chic et amoureux à Cannes

Ils font partie des couples les plus complices et les plus soudés du show-biz. Dimanche 21 mai, Sonia Rolland et Jalil Lespert ont assuré une apparition remarquée sur le tapis rouge du Festival de Cannes lors de la montée des marches du nouveau film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable.

Toujours aussi pétillante, l'ex-Miss France était très chic dans une longue robe blanche bustier de la griffe Alexis Mabille, complétant sa tenue d'une paire de souliers Giuseppe Zanotti. Les cheveux légèrement relevés en arrière, l'actrice et mannequin de 36 ans couvait tendrement des yeux son compagnon. Souriant, le réalisateur de Yves Saint Laurent était tout aussi élégant, vêtu d'un smoking noir, noeud papillon autour du cou. Un tandem amoureux qui fait rêver...

En couple depuis 2009 et parents d'une petite Kahina aujourd'hui âgée de 6 ans (Sonia Rolland est également maman de Tess, 10 ans), les tourtereaux ont récemment célébré l'anniversaire du cinéaste, qui vient de fêter ses 41 ans. Sur Instagram, Sonia Rolland avait adressé un tendre message à son conjoint en adressant le hashtag "#FamilyFirst". À Paris comme à Cannes, cette mention prend tout son sens pour ces deux inséparables.