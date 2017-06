Sonia Rolland, les photos de son chéri Jalil Lespert : "Ça me flatte..."

Sonia Rolland a fait une apparition charmante sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC le 13 juin. L'actrice, réalisatrice et mannequin – elle est l'un des visages de la marque Mixa et a posé avec sa fille aînée Tess – est venue présenter la comédie La Colle (en salles le 19 juillet) avec ses partenaires Arthur Mazet, Karidja Touré et Issa Doumbia. Également sur le petit écran sur France 2 le soir-même dans le passionnant documentaire Retour aux sources, elle a répondu aux questions de Yann Barthès sur son compte Instagram... et sur celui de son compagnon Jalil Lespert.

Depuis plus de sept ans, Sonia Rolland (36 ans) et le réalisateur d'Yves Saint Laurent, Jalil Lespert (41 ans), forment un beau couple, ils sont également les parents de Kahina, 6 ans et demi. S'ils s'affichent très glamour sur le tapis rouge, ils font aussi partager à leurs followers des moments de leur vie à travers leurs comptes Instagram respectifs. Interrogée sur leur utilisation du réseaux social, l'ancienne Miss France répond avec humour : "Lui, il poste des trucs sexy parce qu'il se la raconte. Non mais en plus, il ne me demande même pas ! Je t'assure, il ne me demande jamais."

Yann Barthès demande à Sonia Rolland si ces photos que les amoureux choisissent eux-mêmes de poster sont un nouvelle manière de gérer la célébrité : "Je ne sais pas, c'est drôle, c'est un jeu entre nous, mais vous remarquerez que je ne poste jamais rien de sexy le concernant. De toute façon, il ne se prête pas du tout à ce jeu-là", confie en riant la sublime artiste. Ça me flatte, du moment que ça reste joli. Voilà, ça s'arrête là." On notera que les clichés que le cinéaste poste sont des photos plus tendres et glamour que véritablement hot.