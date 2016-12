Sonia Rolland prépare un film sur "le parcours d'une Miss France métisse"

Quelques jours après l'élection de la représentante guyanaise au concours de Miss France, Le Parisien révèle qu'une ancienne lauréate planche sur l'adaptation au cinéma d'un long métrage de fiction sur l'univers du fameux concours. En effet, Sonia Rolland – qui avait été primée en 2000 – va réaliser son premier film et c'est tout naturellement vers un domaine qu'elle connaît mieux que personne qu'elle s'est tournée.

"Ça racontera le parcours d'une Miss France métisse, qui n'y croyait pas. Bien sûr, il y aura un peu de moi. C'est l'aspect humain qui m'intéresse et tout ce qu'on ne voit pas en coulisses", explique la jeune femme qui partage la vie d'un acteur-réalisateur bien connu de tous, Jalil Lespert (Yves Saint Laurent).

Produit par Dominique Farrugia et EuropaCorp, ce futur long métrage n'a pas encore de titre, ni de date de sortie. Toujours est-il que son metteur en scène planche activement dessus. Samedi 17 décembre, lors de la soirée Miss France 2017, elle était en immersion à l'Arena de Montpellier, où elle faisait du repérage dans les coulisses du show diffusé sur TF1 et aujourd'hui chapeauté par Sylvie Tellier. Elle a notamment pris des notes sur les axes de caméra, la chorégraphie de l'émission ou encore enregistré les commentaires de la productrice artistique. Autant de détails qu'elle ne pouvait voir à l'époque du concours qu'elle avait remporté en 2000.

Sonia Rolland s'affirme en tant que réalisatrice

Si c'est une première fiction pour Sonia Rolland, il ne s'agit pas d'une première réalisation. En effet, l'actrice et philanthrope a réalisé deux documentaires en 2014, Rwanda, du chaos au miracle et Homosexualité : du rejet au refuge. À 35 ans, cette maman de deux enfants (Tess et Kahina) est de celles qui ont le mieux géré l'après-concours. Engagée auprès de son association Maïsha Africa, elle a joué devant la caméra (Radu Mihaileanu lui a notamment offert un des rôles principaux dans Les Pygmées de Carlo et elle s'est distinguée dans la série policière Léa Parker), publié un livre sur son parcours depuis son enfance au Rwanda (Les gazelles n'ont pas peur du noir) et monté sa propre boîte de production SoMad Productions.