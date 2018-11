Sonia Rolland séparée de Jalil Lespert : Garde alternée pour leur fille de 8 ans

Sonia Rolland et Jalil Lespert ont beau ne plus former un couple, ils continuent de déployer les meilleurs efforts possibles pour préserver au mieux l'équilibre de leur famille.

Parents d'une adorable Kahina qui vient de fêter ses 8 ans, l'actrice et mannequin de 37 ans (qui prépare son premier long métrage centré sur l'univers des Miss) et le réalisateur de 42 ans ont fait le choix d'une garde alternée pour leur fille après leur récente rupture, comme le confie Sonia Rolland dans une interview pour Paris Match. Dans l'entretien qui lui est consacré, on apprend que le cinéaste a quitté le domicile familial pour s'installer dans un appartement meublé "le temps de tourner son prochain film". De son côté, "Sonia a gardé leur appartement cossu. D'ici à quelques mois, elle retrouvera son ancien appartement, celui qui avait abrité leurs amours naissantes", lit-on.

Avec beaucoup de franchise, celle qui est aussi maman d'une fille aînée de 11 ans, Tess, a confirmé ce que Purepeople.com était en mesure de révéler il y a quelques jours, à savoir qu'elle avait été à l'initiative de la séparation. Aujourd'hui, elle veut profiter de son célibat avec sérénité... et créativité ! "Je rêve grand, mais lorsque je suis en couple, je rêve petit... voire plus du tout. À présent, je compte bien profiter de mon célibat pour prendre davantage soin de moi, sortir, danser, profiter de la vie. Je m'autorise enfin à être libre", a-t-elle glissé.

L'intégralité de l'interview de Sonia Rolland est à retrouver dans Paris Match, en kiosque le 15 novembre 2018